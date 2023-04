Romagnoli di nuovo a San Siro tra ricordi e presente

Una carriera iniziata in Serie A in maglia giallorossa, proseguita poi con il prestito annuale alla Sampdoria, e continuata al Milan fino alla scorsa stagione. Un percorso lungo quello di Alessio Romagnoli, che con l’approdo alla Lazio vive oggi un nuovo capitolo della sua carriera: un ritorno a casa a lungo desiderato, come dichiarato a più riprese in varie dichiarazioni rilasciate dal giorno del duo trasferimento a Roma.

Dal suo arrivo in biancoceleste, Romagnoli si è integrato da subito con il modo di giocare di Sarri, che più volte ha spiegato come il difensore romano sia fatto apposta per il suo tipo di calcio. Un rendimento da assoluto protagonista, che lo ha reso il perno della difesa meno battuta in Serie A.

Nella corsa ad un posto in Champions League, domani la Lazio si gioca molto a San Siro contro l’Inter, in una gara senza dubbio speciale per Romagnoli, che tante volte è stato protagonista in campo nei derby tra Milan e Inter. In termini di risultati, il suo rendimento contro i nerazzurri è tutt’altro che positivo, con delle eccezioni però che il difensore romano porterà senza dubbio nel cuore.

Ad aprile 2017, nel derby di ritorno tra Inter e Milan, i nerazzurri erano in vantaggio per 2-0 al minuto 82’, quando proprio Romagnoli riaprì il match grazie a una sua rete, in una gara poi terminata 2-2, con il pareggio agguantato in pieno recupero grazie alla rete di Zapata.

Un altro dolce ricordo non può che essere quello del derby di ritorno dello scorso anno, nella rimonta del Milan firmata da una doppietta di Giroud: novanta minuti in campo per Romagnoli, in un match che ha rappresentato una tappa decisiva nella vittoria dello scudetto del Milan.

Dopo aver preso parte alla splendida vittoria della Lazio contro i nerazzurri, arrivata a inizio campionato, Romagnoli affronterá ancora Lukaku, protagonista indiscusso di diverse sfide tra Inter e Milan degli ultimi anni. Oltre a cercare di fermare il belga, che è tornato al gol in Serie A la scorsa domenica, Romagnoli dovrà stare attento alla questione diffida: con l’ammonizione ricevuta contro il Torino, il centrale biancoceleste è entrato nella lista dei diffidati.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: