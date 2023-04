SERIE B | Trento-Lazio Women, mister Catini: “Visentin sarà il nostro valore aggiunto. Vogliamo i tre punti”

Alla vigilia della sfida di Serie B tra Trento Calcio Femminile e Lazio Women, il tecnico biancoceleste Massimiliano Catini ha rilasciato alcune dichiarazioni.

CHIEVO VERONA. “All’andata come avevamo presentato questa partita il Chievo ci aveva messo in difficoltà, togliendoci due punti. Per cui sul cammino di ritorno siamo più duri rispetto all’andata, oltre alle competenze del mister e alla presenza di alcune giocatrici importanti. Poteva essere una partita trappola e invece le ragazze sono state bravissime: specialmente nel primo tempo perchè hanno avuto un approccio giusto e un’ottima gestione della gara”.

VISENTIN. “Abbiamo fatto un po’ esperienza della partita precedente nella quale avevamo un po’ pagato questo approccio non del tutto positivo. La società è stata attenta e brava a rimetterla in campo: Noemi sarà un valore aggiunto per questa fine di campionato”.

DIRETTE AVVERSARIE. “Miglioriamo noi, ma devo fare anche i complimenti a chi ci insegue perchè rimane aggrappato alla nostra scia e non ci permette di abbassare il livello o prenderci alcun tipo di pausa. Ce lo stiamo ripetendo da tempo: è un campionato difficile”.

TRENTO CALCIO. “Serve continuare sulla scia della partita fatta con il Chievo. All’andata c’erano anche alcuni fattori che non erano del tutto favorevoli ma oggi la squadra sta bene. Siamo convinti che l’approccio alla gara sarà quello giusto perchè vogliamo i tre punti. È una partita difficile perchè il Trento sta facendo il suo: è una neo-promossa che se la sta giocando, è a sei punti dall’ultima posizione che le permetterebbe di rimanere nel campionato di Serie B. Non sarà facile”.

INFORTUNI. “Abbiamo qualche problema ma io ho sempre puntato sulla forza del gruppo che ha mandato avanti la squadra quando non c’era Visentin, ed è lo stesso che sta rimediando all’assenza di Deppy Chatzinikolaou. Va bene così, forse ne stiamo pagando più del dovuto ma il gruppo potrà sopperire a eventuali assenze”.

SERIE B. “È la prima esperienza per tutti. Anche le ragazze soffrono questa intensità nel campionato con tante partite. Non penso di sbagliare nel dire che non eravamo abituati a questo tipo di campionato: è combattuto e non può altro che migliorare e crescere”.

MODULO. “Continuiamo a lavorare molto sulla testa, adattandoci anche alle caratteristiche dell’avversario per fornire più sicurezza possibile alle ragazze. Il 3-5-2 ci dà maggiore ampiezza, con il centrocampo a due invece sfruttiamo la giocatrice tra le linee: c’è tanto lavoro dietro ma anche le caratteristiche e l’abnegazione delle ragazze. Le avevamo valutate bene in estate, le scelte fatte non sono state sbagliate. Tutti i sistemi di gioco possono essere sfruttati con ogni elemento della rosa: anche chi subentra sa cosa fare”.

