Stadio Olimpico, partito il nuovo servizio di delivery in Tribuna Monte Mario: come funziona

La Lazio Primavera porta a casa tre punti preziosi in casa dello Spezia. 1-2 firmato Gonzalez (doppietta), che portano i biancocelesti a quota 61 punti in classifica, a +6 dall’Ascoli secondo. Ora, con due giornate che restano al termine del campionato di Primavera 2, la squadra di Sanderra è ad un punto dal matematico ritorno in Primavera 1. Proprio l’allenatore biancoceleste, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto per commentare il successo in casa dello Spezia:

“La vittoria di oggi è importante perché arrivata su un campo difficile, al termine di una buona prestazione. La squadra è stata concreta, gestendo la partita dall’inizio alla fine, a parte il gol subito nel finale. I ragazzi nel loro cammino hanno acquisito una certa maturità e questa ti porta ad avere un’alta soglia di attenzione, voglio sottolineare lo spirito di sacrificio da parte di tutti.

Non dobbiamo pensare al traguardo promozione quasi raggiunto, siamo vicini ma dobbiamo andarcela ancora a prendere. Gonzalez? Ha dimostrato che in questa categoria è un calciatore importante. Crespi? Difficilmente riusciremo a recuperarlo per il finale, vedremo”.

