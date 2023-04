TuttoSport | Acerbi, la prima contro la “sua” Lazio. A fine stagione la decisione sul riscatto

Come riportato da TuttoSport, per Acerbi le presenze in stagione sono state 38, trentuno della quali da titolare, con un gol – fondamentale nella corsa alla Coppa Italia – segnato ai supplementari col Parma per scongiurare il rischio rigori. Domani, a meno di sorprese, il difensore nerazzurro vivrà un’altra emozione forte nella sua annata: la prima da avversario contro la Lazio.

Tuttavia, la partita più importante l’Inter la dovrà giocare con Claudio Lotito a fine stagione, quando dovrà trattare il riscatto del cartellino. Se la squadra parteciperà alla Champions che verrà, dura pensare che il presidente biancoceleste possa fare uno sconto su cartellino (il riscatto è fissato a poco meno di 4 milioni). Nel caso in cui i nerazzurri dovessero mancare l’obiettivo, il discorso potrebbe essere differente, anche se l’Inter, dal canto suo, può far valere il fatto che la Lazio, in caso di mancato accordo, dovrebbe accollarsi nuovamente l’ingaggio di Acerbi, legato ai biancocelesti da un contratto importante, da 2,6 milioni a stagione, firmato fino al 2025.

Postilla sul discorso allenatore: nonostante il legame con Inzaghi, risulta difficile pensare che l’Inter possa cambiare i piani su Acerbi in caso di addio del tecnico.

