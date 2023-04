Formello, ecco quando riprenderanno gli allenamenti della Lazio in vista del Sassuolo

Archiviata la sconfitta subita oggi contro l’Inter per 3-1, la Lazio si prepara per il prossimo incontro di campionato in programma mercoledì 3 maggio alle ore 21:00 contro il Sassuolo. La squadra di Sarri si ritroverà domani alle ore 11:00 presso il Centro Sportivo di Formello per riprendere la gli allenamenti.

