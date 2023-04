Il Messaggero | Lazio Primavera, Lotito: “Diego Gonzalez è fortissimo”

Pochi dubbi ormai sull’undici anti-Inter (la formazione tipo), salvo sorprese dell’ultimo minuto. Casale rientrerà al centro della difesa con Romagnoli, così come Cataldi in regia al posto di Vecino, e Immobile dal 1’. Tornerà a spaccare la partita in corsa, Pedro, che dovrà rinunciare a 700 mila euro dalla Roma se firmerà il rinnovo prima del 10 settembre con la Lazio: «Come ho già detto da tempo, per me è tutto ok», assicura Lotito. Che ieri ha pranzato con Sarri, ha salutato la squadra in partenza per Milano e poi ha guardato la vittoria (1-2) della Primavera a La Spezia con la doppietta di Diego Gonzalez in grande spolvero. Nove gol in sette gare da gennaio per il paraguaiano, già riscattato per appena un milione di euro: «L’ho scoperto e preso io, è fortissimo e pronto al salto», assicura fiero il patron, che ne ha parlato con Sarri per il prossimo anno. Intanto il 20enne dovrà completare il ritorno dei baby in Primavera 1: a +6 dal secondo posto a due giornate dalla fine, manca solo un punto per la festa matematica, dopo il pareggio dell’Ascoli a Cosenza per 0-0. Oggi alle 11 toccherà alla Lazio Women a Trento: «Mio figlio Enrico, che vive h24 a Formello, insieme a Fabiani e Bianchi ha già fatto un grande lavoro. Questo mi rende orgoglioso». Il Messaggero/Alberto Abbate

