Immobile pronto per tornare dal primo minuto: i suoi numeri con l’Inter a San Siro

Oggi alle 12.30 allo Stadio San Siro l’Inter ospiterà la Lazio per la 32esima giornata di Serie A. Sarà una sfida difficile non solo per il calibro dell’avversario, ma anche perché tutti gli occhi dell’Italia e non solo saranno puntati sul match per via dello Scudetto del Napoli: con una sconfitta o pareggio biancoceleste e un vittoria della capolista contro la Salernitana, lo scudetto sarà matematicamente vinto con 6 giornate di anticipo.

La Lazio però non dovrà farsi sopraffare dalla pressione e dovrà giocare come sa fare non solo per allungare ancora di più in classifica, ma per avere gli scontri diretti a favore contro i nerazzurri qualora in campionato terminassero a pari punti. Inoltre, la vittoria a San Siro contro l’Inter manca ormai da 4 anni: correva la stagione 2018/19, quando un colpo di testa di Milinkovic regalò la vittoria alla squadra di Inzaghi, allora ovviamente tecnico della Lazio.

L’ultimo pareggio in casa dell’Inter risale al 30 dicembre 2017 e la partita terminò 0-0, invece Inter-Lazio della scorsa stagione coincide anche con l’ultima vittoria nerazzurra. La partita, che ha visto già Inzaghi sulla panchina dei padroni di casa, è finita 2-1 con le reti di Bastoni, Immobile e Skriniar.

In totale, le due squadre si sono sfidate a San Siro 78 volte, con 44 vittorie dell0Inter, 25 pareggi e 10 vittorie della Lazio.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: