Inter-Lazio, Inzaghi: “Abbiamo battuto una squadra di grande valore”

Termina 3-1 lo scontro diretto tra Inter e Lazio, con i biancocelesti travolti nel finale dopo essere stati in vantaggio per più di settanta minuti. Questo il commento del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di Dazn: “Abbiamo fatto una partita straordinaria, l’abbiamo interpretata come dovevamo. Avevamo lavorato tanto, sapevamo che giocavamo contro una squadra forte e di qualitá, che ora sta giocando una partita a settimana. A fine primo tempo ero sereno, vedevo l’andamento e sapevo di avere giocatori più riposati in panchina. Il patto? Lo abbiamo fatto per la Supercoppa, per la semifinale di Champions, per la finale di Coppa Italia. Ai giocatori non ho nulla da dire, danno tutto e a me da allenatore basta questo, oltre che i martedì e mercoledì di emozione che stiamo vivendo. Squadra al completo? È un rammarico, essendo andati avanti nelle competizioni sembra di giocare come nella stagione del Covid. Abbiamo voluto questo con le nostre forze, tutti siamo mentalmente coinvolti per un grande finale. Ho visto consapevolezza e aggressivitá, tutti ingredienti giusti che ci hanno permesso di battere una squadra di grande valore. Brozovic e Lukaku non li abbiamo mai avuti nella prima parte, na abbiamo iniziato ad usarli a gennaio: ora stanno bene”.

Questo l’intervento del tecnico ai microfoni di Sky Sport:

“Abbiamo fatto una delle migliori partite dei 20 mesi in cui sono stato qui. All’intervallo ho detto ai miei di non mollare, venivamo da un mercoledì intenso e giocavamo contro i secondi in classifica, una squadra fortissima e di qualità. Per noi era una partita importantissima, questo è un grande risultato e ho avuto bei segnali da chi ha iniziato e da chi è subentrato. A fine primo tempo ho fatto i complimenti alla squadra, eravamo sotto immeritatamente. Dovevamo rimanere concentrati e non perdere le distanze. Abbiamo vinto una partita fondamentale, siamo ancora in ritardo ma va bene così. Gosens? Ha avuto una lussazione alla spalla, speriamo di non perderlo, sta facendo grandi cose da gennaio, insieme a Dimarco. Deve continuare così, spero non si debba fermare perché abbiamo bisogno di tutti. Sto alternando tanti giocatori, il periodo è molto molto impegnativo. Stiamo vivendo una stagione emozionante, sappiamo che in campionato abbiamo perso qualche punto importante ma abbiamo fatto partite europee di grandissimo livello. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto quest’anno e le ultime prestazioni mi danno tanta fiducia. Faremo sempre il massimo”

