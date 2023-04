Inter-Lazio, Lautaro Martinez: “Abbiamo ribaltato la gara giocando un calcio buonissimo”

È finito 3-1 il match tra Inter e Lazio, con i biancocelesti calati nel secondo tempo dopo essere stati avanti nel punteggio per i primi settanta minuti. Queste le parole di Lautaro Martinez, che ha deciso il match con una doppietta, rilasciate ai mifrofoni di Dazn: “È un messaggio per noi, per la squadra e per la gente, che è stata un giocatore in più anche oggi. Abbiamo ribaltato una partita che si era messa male, giocando un calcio buonissimo: dobbiamo continuare così. Abbiamo bisogno di tutti, dei risultati e di mettere tutto ciò che abbiamo in campo: servono punti per la corsa Champions, era importante vincere. Tutti i giorni arrivano critiche, è normale perche in ogni stagione sono cresciuto, e devo continuare a farlo: penso a dare una mano ai compagni e a questo grande club”.

Questo il suo intervento ai microfoni di Sky Sport:

“Vittoria che significa tanto, l’Inter c’è e ha giocatori di qualità e oggi l’abbiamo dimostrato. Champions? Siamo in corsa e io ci credo tanto, la squadra ha giocatori che stanno ritrovando la forma in un momento importante. Io e Lukaku? Stiamo tutti bene, tutti devono dare il massimo perché abbiamo bisogno di tutti. Faccio i complimenti al Napoli. So che Diego ha fatto tantissimo e io faccio complimenti alla squadra di Spalletti, sono stati i migliori”.

