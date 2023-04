Inter-Lazio, le probabili formazioni

Tra poche ore andrà in scena la sfida tra Inter e Lazio, gara in programma alle 12:30 presso lo stadio San Siro. Le due squadre sono pronte a sfidarsi un un importante match per la Champions e lo faranno con i propri uomini migliori. I nerazzurri potrebbero puntare sulla coppia Lukaku-Correa in attacco, mentre Sarri potrebbe scegliere Immobile al primo minuti al posto di Pedro. Rientra inoltre per i biancocelesti Cataldi dopo la squalifica scontata contro il Torino e in difesa potrebbe far ritorno anche Casale.

Di seguito le probabili formazioni di Inter e Lazio:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

