Inter-Lazio, le scuse di Vecino: “Dispiaciuto per la sconfitta e per l’errore” – FOTO

Ieri la Lazio Primavera ha avuto la meglio in casa dello Spezia con una vittoria per 1-2 propiziata da una doppietta di Diego Gonzalez, un giocatore che ha fatto la differenza in questa ultima fase di stagione. I biancocelesti di Sanderra avrebbero potuto anche festeggiare ieri, qualora fosse arrivata una sconfitta per l’Ascoli. Caduta che per i marchigiani non è arrivata se non in parte: la squadra inseguitrice ha infatti pareggiato in casa del Cosenza dando un match point ancora più lieto ai biancocelesti: basterà, infatti, anche un solo punto anziché tre indipendentemente dal risultato della prossima gara dell’Ascoli che affronterà in casa il Monopoli la prossima giornata.

La Lazio, invece, se la vedrà in casa proprio con il Cosenza. Rimane il fatto che, tuttavia, un punto in due partite per i biancocelesti è un obiettivo pienamente alla portata, considerando il percorso affrontato in questa stagione e il senso di sicurezza che la squadra trasmette. Dopo un inizio sicuramente al di sotto delle aspettative, la Lazio ha infatti messo il turbo conquistandosi la possibilità di festeggiare addirittura un turno in anticipo la promozione in Primavera 1 che manca oramai da due stagioni.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: