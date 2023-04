Inter-Lazio, Marotta: “Oggi gara importante come la semifinale con il Milan”

Oggi non partirà titolare e probabilmente sarà l’arma in corso di Inzaghi. Lautaro Martinez, ai microfoni di Sky, ha analizzato la sfida di San Siro contro la Lazio: “Se questo è uno spareggio? Da qui alla fine tutte le gare saranno importanti, saranno finali. Sappiamo di aver perso troppo punti e siamo in una posizione di classifica che non va bene. La continuità ottenuta? Vuol dire che stiamo bene e, anche se vogliamo giocare tutti, vuol dire che fa bene l’allenatore a fare il turnover visto che giochiamo ogni tre giorni. Napoli? Capisco che con l’Argentina hanno un bel feeling per ciò che ha fatto Maradona, io posso fargli i complimenti per la stagione straordinaria che hanno fatto“.

Ai microfoni di DAZN, il giocatore nerazzurro ha aggiunto: “Saranno importanti tutte le partite. Oggi abbiamo la Lazio e dovremo affrontarla nel modo giusto. Lukaku sta lavorando tantissimo dopo l’infortunio. Abbiamo bisogno di lui: ritrovarlo in questo momento della stagione è fondamentale“.

