Inter-Lazio, Tare: “Settimana decisiva, ma non vogliamo solo la Champions. E sul mercato…”

A meno di un’ora dall’inizio del match Inter-Lazio il direttore sportivo biancoeleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Questa una settimana decisiva per la Champions, ci saranno tre partite difficili e dobbiamo essere bravi a fare punti perché si deciderà un bel pezzo del nostro obiettivo. Orario delle gara? Penso che sia giusto giocare queste partite di prima fascia in orari giusti; sarebbe fondamentale per lo spettacolo; appoggio il pensiero di Sarri ma pensiamo a noi e ai nostri obiettivi, non al Napoli che comunque vincerà lo scudetto. Provedel? L’errore sono cose che succedono, ma è stato soltanto l’ultimo a sbagliare, si doveva fare meglio sul tiro. Lui è un portiere d’esperienza, la squadra a fine partita è corsa ad abbracciarlo, non deve dimostrare a nessuno le sue qualità. Obiettivo? Non pensiamo solo alla Champions, ma vogliamo mantenere il secondo posto, fondamentale per la crescita mentale del gruppo. Migliorarlo sarà difficile. La programmazione continua anche senza la Champions, è un progetto iniziato due anni fa e deve proseguire”.

