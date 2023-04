Inter-Lazio, Zaccagni nel pre partita: “Ci siamo preparati bene. Gol? Spero di farlo”

Nel pre partita di Inter–Lazio, il giocatore biancoceleste Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Siamo qui per fare la nostra partita e sicuramente sarà importante per entrambi. Siamo qui per portar fuori il massimo. Noi sappiamo che l’Inter è una squadra forte ma in settimana ci siamo preparati bene, consapevoli di poter fare una bella gara. L’importante sarà portare in campo l’intensità giusta sia in fase offensiva che in quella difensiva”.

Successivamente, l’attaccante della Lazio ha dichiarato ai microfoni di DAZN : “Oggi è una partita fondamentale, ma siamo qui per portare via il massimo. Più che segnare qua oggi, sarebbe importante vincere. Non ci interessa dei risultati degli altri campi“.

L’esterno biancoceleste a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara è intervenuto anche ai microfoni di Sky: “Settimana importantissima, siamo qui per fare la nostra partita e portare a casa i tre punti. Il traguardo è ancora lontano, mancano ancora tante gare e noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Tra le big non ho segnato all’Inter? Spero di farlo“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: