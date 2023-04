MOVIOLA – Manca un fallo su Pedro in occasione del secondo gol: niente tocco di mano sul gol di Lautaro

Quest’oggi alle 12:30 si è giocato il primo anticipo di questa domenica tra Inter e Lazio, una gara fondamentale per l’accesso in Champions League. La partita è stata arbitrata da Guida della sezione di Torre Annunziata.

Nel primo tempo giuste le situazioni interpretate dall’arbitro, comprese le ammonizioni e le scelte sui fischi. Proteste nerazzurre per un’ammonizione mancata che, tuttavia, non c’era.

Nel secondo tempo, invece, insorgono le proteste biancocelesti in occasione del gol del vantaggio dei nerazzurri per un fallo non fischiato su Pedro. In quest’occasione non è nemmeno statali chiamato in causa il Var, a differenza del terzo gol in cui si è controllato un tocco di mano di Lautaro, invece, inesistente.

