Serie A, la Fiorentina ne fa cinque alla Samp. Rimandata la festa del Napoli

Alle 18.00 sono scese in campo Fiorentina e Sampdoria, con i viola freschi di qualificazione in finale di Coppa Italia, e i blucerchiati con scarse speranze di salvezza. Il risultato racconta di un match a senso unico, dove i viola di Vincenzo Italiano hanno vinto il match per 5-0. A sbloccare il match è stato Castrovilli, che ha trovato il vantaggio allo scadere del primo tempo. Nel secondo tempo invece sono arrivate le reti di Dodo, Duncan, Kouame e Terzic.

Tutto pronto, Napoli si prepara per la festa. Ma sulla strada, oramai spianata e certa, verso lo scudetto inciampa con la Salernitana nel derby campano. Dopo aver spostato la partita dopo quella della Lazio per permettere i festeggiamenti, e aver poi perso la Lazio, solo il Napoli poteva fallire. E Dia ha rimandato la festa: un gol segnato all’83esimo pareggia quello di Olivera facendo calare il silenzio al Maradona.

Per quanto riguarda le altre gare, alle 15 sono scesi in campo anche Cremonese-Verona e Sassuolo-Empoli. Nel primo caso il risultato è stato 1-1 con gol di Okereke al 9’ e Verdi al 75’. Nel caso di Sassuolo-Empoli, i padroni di casa hanno recuperato il gol di Cambiaghi all’11’ nonostante l’espulsione di Pinamonti al 74’: in gol due volte Berardi all’82esimo e al 90+6.

