SERIE B | Trento-Lazio Women, l’allenatrice Marcolin: “Dovremo essere superlative contro la capolista”

Come riportato dai canali ufficiali della società gialloblu, l’allenatrice del Trento Calcio Femminile Silvia Marcolin ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida odierna contro la Lazio Women: “Sarà una partita stimolante contro un avversario forte e che non a caso comanda la classifica: dovremo fare una prestazione di squadra superlativa, caratterizzata da grande unità e senza commettere errori, per provare ad ottenere punti. Come arriviamo al match? Bene, la squadra si è allenata al meglio in settimana e abbiamo recuperato inoltre da alcuni infortuni. Sei punti da recuperare in cinque turni? Tutte le partite da qui alla fine della stagione saranno fondamentali ma ora dobbiamo concentrarci solo su questa gara: siamo ancora in corsa per l’obiettivo e non molliamo”.

