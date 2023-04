SERIE B | Trento-Lazio Women: le formazioni ufficiali

La Lazio Women vola allo Stadio Briamasco per affrontare il Trento Women, reduce dalla sconfitta in casa dell’Arezzo ma determinato a fare punti per tenere vivo l’obiettivo salvezza. Le ragazze di Catini – dopo la vittoria di ieri sera del Napoli contro il San Marino – non possono fare passi falsi per mantenere distanza dalle partenopee e non compromettere il cammino verso la promozione. Di seguito, le formazioni ufficiali:

TRENTO CF: Valzolgher; Varrone, Ruaben, Oberhuber, Fuganti, Erlicher, L. Tonelli, Kuenrath, Vieira, Chemotti, Bielak

All. Silvia Marcolin

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Varriale, Kakampouki, Pezzotti; Castiello, Eriksen, Condon; Proietti; Fuhlendorff, Visentin

All. Massimiliano Catini

Il fischio d’inizio è previsto alle ore 11:00 e la partita sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports.

