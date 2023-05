Casale: “Ripartiamo da squadra vera, tutti uniti per centrare l’obiettivo”

Uno dei difensori della Lazio presenti ieri nella disfatta di San Siro, Nicolò Casale, tramite il proprio profilo Instagram ha pubblicato due foto con un messaggio chiaro: “Ripartiamo da squadra VERA per queste ultime sei battaglie! Tutti uniti per centrare l’obiettivo” in riferimento alla qualificazione in Champions League che la squadra di Maurizio Sarri cercherà in queste ultime giornate.

