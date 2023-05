Il Tempo | Cataldi: condizioni da valutare. Da stamattina si lavora per la sfida contro il Sassuolo

Come riportato da Tuttomercatoweb, per la prima volta in questo campionato la Lazio perde due partite consecutive. La sconfitta contro l’Inter decreta la fine dell’imbattibilità in trasferta dei biancocelesti che durava dal 4 gennaio.

Termina anche la striscia di imbattibilità di Provedel, che aveva tenuto la porta chiusa lontano dall’Olimpico per 83 giorni: l’ultima rete l’aveva incassata l’8 febbraio in casa del Verona. Se non avesse subito gol, avrebbe superato il record di Marchigiani delle 5 partite consecutive a porta inviolata.

