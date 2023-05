La Repubblica | Inter-Lazio, Sarri furioso negli spogliatoi: ecco cosa ha detto ai giocatori al termine del match

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri si sarebbe duramente scagliato contro i propri giocatori al termine del match perso contro l’Inter per 3-1. Nonostante il vantaggio trovato e difeso nel primo tempo, l’allenatore biancoceleste ha avvertito la propria squadra negli spogliatoi: “Stiamo vincendo ma non stiamo andando bene, dobbiamo palleggiare meglio e non perdere la concentrazione”. La ripresa è poi iniziata bene per la Lazio, che però verso il finale di gara si è spenta subendo i 3 gol dei nerazzurri. “A un certo punto siamo diventati blandi fisicamente e mentalmente. Stavamo aspettando di prendere un gol e basta”, l’analisi di Sarri al termine del match che avrebbe ribadito anche ai propri giocatori negli spogliatoi con qualche parolaccia e urla in più. L’accusa, secondo il quotidiano, ricadrebbe principalmente su Milinkovic e Luis Alberto, che assieme agli attaccanti non avrebbero corso per tutto l’arco della gara aiutando il reparto difensivo. In difficoltà anche i due terzini, Marusic e Hysaj, sostituiti per la troppa sofferenza degli esterni dell’Inter.

