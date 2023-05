Lazio Women, mister Catini: “Contro il Trento disputata una grande prestazione. Il nostro futuro dipende solo da noi stessi”

Seconda vittoria consecutiva della Lazio Women. Dopo il successo per 3-1 contro il Chievo della scorsa settimana, le ragazze biancocelesti hanno superato, nella giornata di ieri, il Trento per 0-5. Al termine della sfida, ai microfoni ufficiali del club biancoceleste, è intervenuto mister Massimiliano Catini per analizzare la sfida:

“L’episodio del rigore guadagnato da Visentin dopo pochi minuti è stato molto importante perché ci ha permesso di sbloccare subito il risultato. Le ragazze sono state poi brave a raddoppiare e questo è un segnale importante di crescita.

La squadra ha disputato una grande prestazione soprattutto nella gestione dei tempi della gara sapendo bene quando palleggiare e quando invece accelerare. Il Trento è stato bravo a ripiegare nella propria area, mentre noi siamo stati molto bravi nell’attaccare in ampiezza per fare uscire le nostre avversare attaccandole poi in profondità.

Abbiamo detto tanto riguardo la compattezza del gruppo. Oggi abbiamo avuto la conferma che l’assenza di calciatrici importanti viene colmata dalla forza del gruppo e per questo faccio i complimenti alle ragazze.

Non credo che scendere in campo sapendo già del risultato del Napoli abbia influenzato le ragazze. Conviviamo con questa pressione da ottobre e questo potrebbe diventare un vantaggio per noi. Il nostro futuro dipende solo da noi stessi, quindi affrontiamo tutti gli impegni con rispetto ma pensando solo a noi stessi.

Condon ha avuto bisogno di un periodo di ambientamento per via sia dell’aspetto linguistico che strettamente calcistico. Cercavamo una calciatrice come lei che ci offrisse verticalità e un’alternativa alle giocate di Eriksen che ormai è molto conosciuta. Averle entrambe in campo ci dà maggiori soluzioni tattiche. Oggi ha disputato una grande prestazione, la prima di novanta minuti coronata da due reti importanti. In ogni caso è stata molto brava a dettare i tempi del gioco.

Ben vengano scontri importanti come quello contro il Napoli che è una grande squadra che ha vinto anche in questa giornata. Giocare partite di questo tipo vuol dire essere protagonisti di qualcosa e quindi ben venga. Prepareremo la gara con calma e tranquillità senza guardare la classifica dando continuità alle prestazioni delle ultime due gare”.

