Concerto Primo Maggio, Fiorello giustifica Biggio: “Non capisce nulla di calcio. Gli avevo detto di stare attento”

A Inter-Lazio di domenica era presente allo stadio anche Bobo Vieri con tutta la famiglia. L’ex bomber ha un passato biancoceleste, seppur solo nella stagione 98-99 in cui ha segnato 12 gol in 22 presenze, e uno nerazzurro lungo dal 99 al 2005 in cui ha siglato 103 gol in 143 presenze. Ai gol che hanno sancito la vittoria dell’Inter, Vieri è stato ripreso dalle telecamere mentre esultava con la figlia e, come ha riferito ieri alla Bobo tv, molti tifosi laziali si sono indignati e gli hanno rimproverato di non aver dovuto esultare contro la sua ex squadra.

Sempre ieri, Vieri ha risposto a questi commenti:

“Su Instagram la sera mi sono arrivati messaggi di tifosi della Lazio dicendomi che non ho rispettato la Lazio perché ho esultato. Io li offendo tutti, non me ne frega niente. Non sono prigioniero e non ho contratti con squadre. Ho portato le mie figlie a una partita di calcio che me lo chiedevano da tempo e scherzavamo a ogni gol. Degli imbecilli della Lazio mi hanno detto che non ho rispetto. A me non dovete dire niente, dovete stare zitti con me perché io dove sono andato nella mia carriera ho sempre dato tutto me stesso in qualsiasi squadra del mondo in cui sono stato.”

