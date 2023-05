Frase Ambra Angiolini, la risposta della Lazio via social: “Fiorello è l’unico che…” – VIDEO

Il giorno dopo la sconfitta subita contro il Lorient in casa per 1-3, l’attaccante del PSG Lionel Messi non si è presentato all’allenamento di lunedì 1 maggio per un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita per per un impegno legato ad uno sponsor. Secondo quanti riportato dal quotidiano francese l’Equipe, il club parigino non avrebbe gradito il gesto dell’argentino e per questo ha deciso di sospenderlo senza paga per due settimane. Nei 15 giorni di stop, Messi salterà due partite di Ligue 1: quella contro il Troyes in trasferta (domenica 7 maggio) e contro l’Ajaccio (sabato 13 maggio).

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: