Luis Jimenez: “La posizione della Lazio non mi sorprende. La mia a Roma una stagione fantastica”

Nel Match Program di Lazio-Sassuolo a cura di Lazio Style è presente un’intervista all’ex giocatore, tra le altre, del club biancoceleste Raul Jimenez. Queste le sue parole:

“Mi fa molto piacere vedere la Lazio nella parte alta della classifica, seguo sempre con attenzione le squadre in cui ho giocato. Il secondo posto dei biancocelesti non mi sorprende molto perché fanno bene da anni e cercano di migliorarsi in ogni stagione. Un gol importante per raggiungere la qualificazione, che arrivò la settimana successiva grazie al pareggio contro il Parma. Il ricordo più bello, a distanza di anni, non è però quella rete contro il Livorno ma proprio il momento in cui raggiungemmo matematicamente il nostro obiettivo, centrato dopo un’emozionante cavalcata. Fu una stagione fantastica, sono felice di aver avuto la possibilità di indossare quella maglia. Difficile rispondere. La Lazio ha tanti calciatori fantastici con una qualità incredibile, gente che riesce a fare la differenza in quasi ogni partita. La squadra di Sarri gioca bene anche a livello collettivo, non dimentichiamo che per fare un grande campionato serve che tutti i reparti rendano al top, cosa che sta avvenendo. Non so, il calcio è cambiato molio. Non mi piacciono i paragoni, sicuramente sono due belle squadre, con i loro punti di forza abbastanza definiti. E sono soprattutto due Lazio che hanno regalato, e stanno regalando, tante soddisfazioni ai propri tifosi. Futuro? Mi sono ritirato lo scorso anno, ora ho conseguito il diploma di Direttore Sportivo da parte Federazione Cilena, Adesso però prima di tutto cerco di passare più tempo possibile con la mia famiglia, dopo tanti anni di viaggi, partite e ritiri. Poi forse tornerò nel mondo del calcio, per ora me lo godo come un tifoso in più“.

