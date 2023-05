Lazio-Sassuolo, Berardi il pericolo numero uno: i suoi numeri contro i biancocelesti

Da diverse settimane al secondo posto in classifica, la Lazio si avvia verso un finale di stagione fondamentale in chiave Champions League, per cercare di centrare la qualificazione alla massima competizione europea. Prima delle due sconfitte con Torino e Inter, i biancocelesti avevano centrato sette vittorie e un pareggio in otto partite, risultati che hanno permesso all’ambiente Lazio di guardare all’obiettivo con maggiore ottimismo e credibilità: il match con il Sassuolo di domani rappresenta in questo senso una tappa fondamentale verso l’obiettivo.

Nell’ottica di una qualificazione in Champions League e di una conseguente campagna acquisti di rafforzamento, uno dei nomi emersi negli ultimi giorni è proprio quello di Domenico Berardi, che sarebbe sulla lista dei desideri di Maurizio Sarri. L’esterno calabrese da anni ha numeri importanti in termini di gol e assist, molti dei quali arrivati contro le migliori squadre del campionato. Tra le vittime preferite di Berardi c’è proprio la Lazio, alla quale ha segnato nove reti, come contro Fiorentina e Sampdoria: il Milan è l’unica squadra a cui l’attaccante neroverdi ha segnato un maggior numero di reti, undici nello specifico.

In quattordici incontri contro la Lazio, in cui il bilancio recita quattro vittorie, tre pareggi e sette sconfitte, Berardi ha messo a referto nove gol e quattro assist: l’unica doppietta risale a ottobre 2014, nella vittoria degli uomini di Pioli arrivata per 3-2 all’Olimpico. Nella stagione 2015-2016, l’esterno azzurro va in rete sia all’andata che al ritorno, con entrambe le gare vinte dagli emiliani. Dal 2017 sono invece cinque le reti siglate dall’esterno, che nel corso della stagione attuale ha avuto difficoltà dal punto di vista fisico, che non gli stanno comunque impedendo di incidere sulle sorti della stagione degli emiliani. Al netto dei problemi al bicipite femorale avuti a inizio stagione, oltre che quelli agli adduttori arrivati a metà aprile, con venti presenze in campionato Berardi ha messo a referto otto gol e sei assist, e dopo aver deciso con una doppietta il match con l’Empoli della scorsa domenica, sarà senza dubbio l’uomo a cui gli uomini di Sarri dovranno prestare maggiore attenzione.

