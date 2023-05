Lazio-Sassuolo nel segno di Zaccagni: il suo primo gol contro i neroverdi

Sei partite, sei battaglie. Queste sono quelle che mancano alla Lazio per tentare di chiudere al meglio questa stagione con una qualificazione in Champions League che ripagherebbe al meglio gli sforzi compiuti in questa stagione e il salto di qualità rispetto al quinto posto conquistato la passata stagione. Tra i simboli di questi passi in avanti rispetto alla passata stagione vie è sicuramente Mattia Zaccagni, un giocatore divenuto sempre più centrale nello scacchiere di Maurizio Sarri, capace di giungere anche in doppia cifra in campionato alzando decisamente la qualità de suo gioco e il suo apporto in campo.

La prima rete biancoceleste

Un percorso, quello intrapreso da Zaccagni, che ha preso il via anche passando per il primo gol siglato proprio contro il Sassuolo il 12 dicembre del 2021 dopo una prima fase di stagione sicuramente difficile per via di alcuni infortuni che lo hanno condizionato. Il primo di 14 gol in Serie A. 15 in totale, considerando anche la rete segnata in Europa League la passata stagione contro il Porto nella sfida di andata. Nell’occasione della sfida contro i neroverdi l’attaccante biancoceleste segnò dopo soli 5 minuti su un assist di Pedro in una gara sfortunata per i biancocelesti, considerando anche il periodo poco fortunato la cui fotografia è stata la traversa-riga presa da Basic al 90esimo di quella gara.

La combinazione per la Champions

Mattia Zaccagni è tornato a segnare contro il Sassuolo anche in questa stagione: nella gara di andata, giocata in Emilia-Romagna, l’attaccante segnò infatti il gol del vantaggio realizzando un calcio di rigore. In questa situazione i biancocelesti hanno poi avuto la meglio, segnando nei minuti finali anche lo 0-2 firmato Felipe Anderson. Ora la qualificazione in Champions League passa anche per le sue mani, considerando che è oramai una pedina insostituibile della formazione di Maurizio Sarri e tenendo a mente i gol fondamentali che ha segnato in questa stagione, tra cui quello nel derby e il raddoppio contro la Juventus.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: