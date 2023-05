SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Sassuolo

Alle ore 21:00 di mercoledì 3 maggio la Lazio affronterà il Sassuolo nella 33esima giornata di campionato. Una sfida importante per i biancocelesti, che vengono dalla sconfitta subita per 3-1 in trasferta contro l’Inter. Un risultato che ha asciato molto amaro in bocca per come è arrivato, visto l’iniziale vantaggio trovato nel primo tempo e poi difeso fino a 20 minuti dalla fine. I neroverdi invece, arrivano alla gara dell’Olimpico forti del successo casalingo ottenuto in rimonta ed in inferiorità numerica contro l’Empoli per 2-1. Quello di domani rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, soprattutto per la Lazio che deve difendere il secondo posto in classifica tornando ad una vittoria che manca da due giornate.

Lo scontro tra Lazio e Sassuolo rappresenta una sfida anche per i due allenatori in panchina. Nonostante gli anni di differenza, Sarri da una parte e Dionisi dall’altra hanno molto in comune. Entrambi nutrono una stima reciproca dichiarata: il tecnico biancoceleste ha definito Dionisi “Uno dei ragazzi emergenti”, visto il buon andamento e il gioco espresso dalle sue squadre negli anni. Dall’altro lato, l’attuale tecnico neroverde in un’intervista rilasciata a marzo a Sportitalia ha dichiarato: “Chi è il migliore in Italia? Ora è facile dire Spalletti. Per me però Sarri è il migliore. Fa giocare bene le sue squadre, è il meno televisivo di tutti, abbiamo avuto un percorso simile e soprattutto riconosco sempre la sua mano nelle squadre che allena. Mi ci rivedo un po’, anche se ovviamente stiamo parlando di un tecnico molto più preparato e più esperto”. Apprezzamenti corrisposti dunque, provenienti principalmente dall’idea di calcio che accomuna questi due allenatori. Entrambi posseggono la capacità di dare alle proprie squadre una precisa identità, fondata sul palleggio, il possesso palla e il dominio del gioco. Non a caso, il loro passato ha le stesse radici, visto che sia Sarri che Dionisi hanno guidato la panchina dell’Empoli per diversi anni.

Finora, il bilancio delle sfide tra questi due tecnici sorride al comandante biancoceleste. Quello di mercoledì sarà il loro quarto incontro, due vinti da Sarri (l’ultimo nella gara di andata a gennaio per 0-2), e uno da Dionisi. Domani all’Olimpico, l’occasione per entrambi di sfidarsi nuovamente.

