TMW | Lazio, con il Sassuolo per riattaccare la spina. Cataldi verso il forfait

La Lazio ha bisogno di una vittoria per scacciare le paure che si sono presentate in una settimana dopo le due sconfitte con il Torino e con l’Inter. Come se, inconsciamente, abbia staccato la spina perché si sentiva già qualificata in Champions, visto il distacco con le inseguitrici. Nonostante non avesse mai perso due volte di fila in campionato, la classifica sorride ancora perché anche le altre squadre hanno commesso passi falsi e quindi la Lazio rimane seconda, per ora. Un terzo ko di fila sarebbe devastante, soprattutto perché domenica i biancocelesti volano di nuovo a San Siro, contro il Milan stavolta, per l’ultimo scontro diretto della stagione.

Contro il Sassuolo quasi con ogni probabilità non ci sarà Cataldi, uscito malconcio da uno scontro con Lukaku. Da Formello non filtra ottimismo neanche per il Milan e, visto che Vecino si è reso protagonista di una performance negativa contro l’Inter, contro il Sassuolo potrebbe essere il turno di Marcos Antonio.

Tuttomercatoweb.com

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: