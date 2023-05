CONFERENZA DIONISI: “Non mi stupisce il secondo posto della Lazio. Noi poca determinazione all’inizio”

Il Sassuolo perde 2-0 all’Olimpico; per la Lazio in gol Felipe Anderson e Toma Basic. L’allenatore neroverde, Alessio Dionisi, in conferenza stampa, ha analizzato la sconfitta: “Non siamo riusciti a fare gol, ma davanti avevamo una squadra forte e organizzata. A me la Lazio non sorprende, avrei scommesso su di loro già in tempi non sospetti: è una squadra che ha cambiato poco e niente ed ha creato la sua identità lo scorso anno; con un tecnico ed una squadra forti, il secondo anno si può solo migliorare. Sapevo che oggi sarebbe stata una gara difficile, loro prendono pochi gol, hanno giocatori importanti. Peccato non essere partiti più determinati, ma c’è anche il merito della Lazio, che sa attaccare la profondità, che ha grandi individualità: d’altronde davanti avevamo la seconda in classifica“.

