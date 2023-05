Doraci, legale di Immobile sull’incidente: “Il video fa capire che il semaforo aveva problemi, era verde per entrambi. Reazione di Ciro determinante”

Questa mattina, ai microfoni di Radiosei, è intervenuto, per parlare dell’incidente che ha visto coinvolto Ciro Immobile lo scorso 17 aprile, Erdis Doraci, avvocato del bomber e Capitano della Lazio. Queste le parole del legale del numero 17 biancoceleste:

“Ero e sono convinto della buona fede di Ciro, ma mi è sembrato fin da subito in buona fede anche l’autista del tram. Vedevo che anche dal suo lato che insisteva di essere passato col verde. Fin dall’inizio ho avuto dubbi sul funzionamento del semaforo e la dichiarazione che fece il Comune sul fatto che il semaforo non avesse malfunzionamenti, non chiariva nulla perché non fotografava la situazione al momento dell’incidente. Il video pubblicato oggi fa capire chiaramente che quel semaforo aveva problemi. A me sembra evidente che l’incidente sia avvenuto perché entrambi avevano il semaforo verde. Del resto l’insistenza di entrambi i coinvolti nell’incidente era già un indizio.

Molti tassisti mi avevano contattato per riferirmi che quel semaforo era chiaramente difettoso, ma in assenza di video queste dichiarazioni erano poco conferenti. Ora che abbiamo il video è tutto più chiaro. Tra l’altro chi lo ha fornito non è nemmeno un testimone di parte e personalmente nemmeno lo conosco. A questo punto il Comune è parte in causa e a meno che esso non provi con un video del momento dell’incidente che in quell’attimo il semaforo funzionava, vale questo video che dimostra il funzionamento difettoso. Adesso avendo come elemento di prova questo filmato, la linea difensiva si baserà su di esso che corrobora la tesi del mio assistito Ciro Immobile di essere passato col semaforo verde. Il fatto poi che Ciro non fosse distratto lo dimostra che ha svoltato a sinistra per evitare il tram e questa cosa ha evitato una tragedia. La reazione di Ciro è stata determinante”.

