Il consiglio di Luciano Moggi alla Juventus: “Mi piace molto Tare, proverei a prenderlo”

Sin qui è stata una stagione a dir poco turbolenta per la Juventus, che ancora attende di conoscere il proprio destino rispetto dopo una penalizzazione arrivata e poi tolta poche settimane fa. Una delle scelte che la dirigenza dovrà prendere in estate sarà probabilmente quella del nuovo direttore sportivo. In merito a questo tema, queste le parole rilasciate a Radio Bianconera da parte dell’ex dirigente bianconero Luciano Moggi, che non ha nascosto il proprio apprezzamento nei confronti dell’attuale direttore sportivo biancoceleste Igli Tare:

“Giuntoli faticherà a uscire dal Napoli. A me piacciono quei direttori sportivi che non dicono di aver agito in proprio, ma l’hanno fatto con la collaborazione dei presidenti. A me piace molto Tare. Magari non si muoverà dalla Lazio, ma io proverei a prendere lui”.

