Immobile a segno contro il Sassuolo in ogni stagione ma mai con Sarri: neroverdi nel mirino per riscattarsi

Una stagione sicuramente positiva quella vissuta finora dalla Lazio di Maurizio Sarri al suo secondo anno sulla panchina biancoceleste, una crescita costante che può passare anche per la qualificazione in Champions League in quello che sarebbe un traguardo importante che coronerebbe questo percorso per puntare a un futuro sempre più roseo. Una stagione che, però, non ha visto il supporto, soprattutto a causa degli infortuni, dell’attaccante e capitano Ciro Immobile. I suoi numeri segnano al momento 10 reti, le stesse di Zaccagni, segnate in 25 presenze.

Sempre a segno contro il Sassuolo tranne con Sarri

Da quando è un attaccante della Lazio Ciro Immobile ha segnato in tutte le stagioni contro il Sassuolo, tranne in una. Partendo, dunque, dal 2016 troviamo due reti segnate all’andata all’Olimpico e al ritorno nelle due gare terminate 2-1 contro per i biancocelesti. La stagione successiva, sempre con un gol a partita, Immobile mise la sua firma anche nel 6-1 casalingo e nello 0-3 a Reggio Emilia siglando due calci di rigore. La stagione successiva, poi, segnò nella gara di ritorno all’Olimpico siglando il gol del momentaneo 1-0 nella gara poi terminata 2-2. Nello stesso anno solare, a novembre 2019, Immobile siglò anche il gol del vantaggio nella gara terminata poi 1-2 con gol di Caicedo allo scadere. Nel match di ritorno non andò a segno, a differenza di come fece, ancora, la stagione successiva: all’Olimpico siglò infatti il gol del 2-1 finale dopo un brutto inizio che vide gli ospiti portarsi sullo 0-1.

Mai a segno con Sarri in panchina contro il Sassuolo

Questo è l’ultimo gol di Immobile contro i neroverdi: dopo 5 stagioni Ciro ha smesso di segnare al Sassuolo, perdendo questa abitudine con Sarri in panchina. Nella stagione 2021-2022 e nella gara d’andata di quest’anno, saltata per infortunio, il capitano biancoceleste non è andato a segno. Ecco che allora quella di questa sera diventa un’occasione ghiotta per riprendere l’abitudine del gol contro il Sassuolo cogliendo l’occasione per tornare al gol anche all’Olimpico lasciandosi alle spalle il momento difficile che Ciro ha vissuto.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: