La Lazio C8 fa suo il derby e passa in Semifinale di Coppa di Lega: finisce 5-1 contro la Roma | FOTO

Sono aperte le votazioni per decretare l’“EA SPORTS Player Of The Month” del mese di aprile. La Lega Serie A, attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, ha comunicato che sarà possibile scegliere il proprio candidato preferito fino a domenica 07 maggio e, per il calcolo finale, sono state considerate le giornate dalla 28° alla 32° della Serie A TIM 2022/2023. Tra i cinque possibili vincitori, come miglior giocatore della Serie A nel mese di aprile, c’è anche un calciatore della Lazio: si tratta di Mattia Zaccagni. Insieme a lui ci sono Lautaro Martinez dell’Inter, Rafael Leao del Milan, Lorenzo Pellegrini della Roma e Simone Verdi dell’Hellas Verona. Di seguito il link per voltare il proprio “EA SPORTS Player Of The Month” di aprile:

Vi presentiamo i 5️⃣ nominati per l’@EASPORTSFIFA Player of the Month di Aprile 🙌#FIFA23 #POTM @EA_FIFA_Italia — Lega Serie A (@SerieA) May 3, 2023

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: