Lazio-Sassuolo, Felipe Anderson nel post partita: “Il mister ci ha detto dove abbiamo sbagliato e ci ha incoraggiato. Lo ringrazio sempre per la fiducia”

Al termine del match vinto 2-0 grazie anche a una sua rete, Felipe Anderson ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Il mister ci ha detto dove abbiamo sbagliato le scorse partite e ci ha incoraggiato. Oggi abbiamo fatto una buona gara e dobbiamo continuare così. Classifica? Non possiamo guardare le partite che mancano, solo la prossima per non sprecare il lavoro fatto. Se ce la facciamo sarà una grande vittoria per tutti quanti. Mia miglior stagione? Nelle stagioni precedenti al mio ritorno avevo giocato poco. Avevo detto di essere migliorato e ora lo sto dimostrando. Ringrazio sempre la fiducia del mister. Siamo vicini a un traguardo molto importante“

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: