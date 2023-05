Lazio-Sassuolo: il bilancio complessivo di tutti gli incontri

Nel turno infrasettimanale della 33esima giornata di Serie A la Lazio ospita il Sassuolo di Dionisi reduce da una vittoria in extremis (e in inferiorità numerica) contro l’Empoli. Nella sfida di andata i biancocelesti si erano imposti col risultato di 2 a 0 al Mapei Stadium grazie alle reti di Zaccagni e Felipe Anderson.

Oggi allo Stadio Olimpico di Roma i biancocelesti cercheranno di rialzarsi dopo lo scivolone a San Siro contro l’Inter e la precedente sconfitta in casa contro il Torino: la squadra di Sarri, che non può permettersi più passi falsi, dovrà scendere in campo con la giusta motivazione per continuare a difendere il secondo posto in classifica e restare ancorata al sogno Champions.

Al momento Lazio e Sassuolo si sono affrontate in 19 partite, con il seguente bilancio complessivo: 11 vittorie dei biancocelesti, 3 pareggi e 5 vittorie dei neroverdi. Dal 2013 ad oggi, sono stati messi a segno almeno due gol in ciascuno dei match disputati.

Da questo punto di vista, i capitolini dovranno prestare molta attenzione a Domenico Berardi: l’attaccante neroverde è riuscito a bucare la porta laziale per 9 volte in 14 incontri. Nonostante l’ottimo rendimento offensivo del giocatore, le sue reti non sono sempre state sufficienti a portare a casa i tre punti: finora il suo bilancio contro la Lazio recita 4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: