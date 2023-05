Lazio-Sassuolo, Lazzari nel post: “Non giocavo 90 minuti da tanto, avevo paura di stirarmi!”

Al termine della partita Manuel Lazzari, tornato titolare, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Alla fine avevo paura di stirarmi, se avessi fatto altri scatti sarei arrivato! Non giocavo da tanto per 90 minuti ma sono contento perché dopo 2 sconfitte era fondamentale vincere. Il Sassuolo sa palleggiare molto. Unico rammarico è non averla chiusa prima. I 3 punti di stasera sono fondamentali in ottica Champions.”

