Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali: le scelte di Sarri a centrocampo

Alle 21.00 Lazio e Sassuolo scendono in campo all’Olimpico in un match importante per le ambizioni europee della Lazio, che dopo le due sconfitte arrivate con Torino e Inter, cerca tre punti fondamentali nella corsa alla Champions League. Ecco la lista dei convocati biancocelesti, con Cataldi che resta fuori dopo per i problemi al polpaccio accusati a San Siro la scorsa domenica.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: