Lazio-Sassuolo, Marcos Antonio nel post partita: “Ho dato tutto stasera, sono sempre a disposizione. Vedremo con il Milan”

Marcos Antonio, tornato titolare nella serata di oggi, al termine della partita ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Ho dato tutto stasera. Sono felice per la vittoria della squadra, andiamo avanti così. Ci è mancato poco per il mio gol, ma sto continuando a lavorare e ad allenarmi. Sono qui per aiutare la squadra. Sono sempre pronto per mettermi a disposizione, vediamo cosa accadrà contro il Milan”.

