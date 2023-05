Lazio-Sassuolo, Provedel nel pre: “Vitale importanza fare punti, abbiamo analizzato i nostri errori”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il portiere biancoceleste Ivan Provedel ha parlato nel pre partita di Lazio-Sassuolo.

Queste le sue parole:

“Sono stati giorni in cui abbiamo rosicato analizzando ciò che abbiamo fatto bene e meno bene. Ci siamo concentrati sui difetti che sono venuti fuori in queste ultime gare per cercare di limarli”.

Questo il suo intervento a Lazio Style Channel:

“Gara molto importante, soprattutto perché arriviamo da due risultati negativi. A questo punto della stagione sono tutte importanti, visto che non abbiamo raccolto nulla nelle ultime due per demeriti nostri. Cercheremo di farlo oggi, e di vitale importanza per noi fare punti. Noi in questo momento dobbiamo pensare solo a fare il nostro meglio. Abbiamo dimostrato durante l’anno che se facciamo tutto come si deve, è più facile portare a casa la vittoria. Clean sheet? Penso solo a vincere la partita”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: