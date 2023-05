PAGELLE – Questo Felipe è una meraviglia. La rivincita di Marcos Antonio e Basic

Provedel 6,5 – Gli unici due pericoli nel primo tempo arrivano da Matheus Henrique e Frattesi che spacca la traversa. Nella ripresa è attento su una violenta conclusione di Berardi sul primo palo.

Lazzari 6,5 – Parte fortissimo ricreando l’asse con Felipe Anderson e mandando in crisi Laurientè. Soffre di più con Bajrami ma rimane concentrato fino alla fine.

Casale 7 – Guida la difesa con mestiere e personalità disinnescando totalmente Defrel. La Lazio ha trovato un tesoro.

Patric 7 – L’usato sicuro che ormai è diventato una garanzia assoluta. L’intervento a spazzare in angolo nei minuti finali vale quanto una rete.

Marusic 6 – Marcare Berardi non è semplice e il montenegrino non si lascia intimorire. Lo blocca come può lasciandogli sempre e solo la giocata più complicata.

Dal 67′ Hysaj 6,5 – Un paio di recuperi che fanno respirare la squadra in un momento in cui il Sassuolo stava cercando il pareggio.

Vecino 6 – Si divora dopo pochi istanti il possibile vantaggio svirgolando il tap in a due passi da Consigli. Preziose alcune chiusure aeree a sventare le minacce emiliano prima di fermarsi per un fastidio muscolare.

Dal 45′ Milinkovic 6 – Fisico al servizio dei compagni. Lascia il fioretto in panchina portando con sè solo la spada, tanta sostanza per aiutare la squadra nel momento di difficoltà

Marcos Antonio 7 – Prestazione convincente fin dalle battute iniziali dove gioca aggressivo sui centrocampisi neroverdi e con grande qualità in fase di impostazione tra cui il lancio per il vantaggio. Per un’ora è ovunque poi cala fino al cambio.

Dal 73′ Basic 7 – Forse è arrivata tardi la scintilla che poteva cambiargli la sua storia con la Lazio. Trova la rete che chiudi i conti che suggella un ingresso comunque molto positivo.

Luis Alberto 6 – Meno illuminante del solito ma comunque sempre utile alla causa, specialmente nella parte finale quando si abbassa in cabina di regia.

Felipe Anderson 8 – Parte forte con una serie di accelerazioni che lasciano sul posto Rogerio. Prende perfettamente il tempo sul lancio di Marcos Antonio battendo Consigli per l’1-0. E’ il migliore per distacco.

Immobile 6 – Solo una posizione di fuorigioco ad inizio azione gli nega la gioia del ritorno al gol dopo pochi minuti. Tanta voglia che viene apprezzata dal pubblico, esce sfogandosi sulla panchina.

Dal 67′ Pedro 5,5 – Doveva essere un fattore positivo e invece entra male. Pigro in alcuni rientri, non gestisce bene il pallone per far respirare i compagni.

Zaccagni 7,5 – Ennesima partita in cui manda al manicomio il diretto avversario con Zortea costretto ad usare le maniere forti per fermarlo. Regala a Basic il pallone del raddoppio con grande generosità.

All. Sarri 7 – La Lazio soffre, vince e allunga per la Champions. In mezzo a tanto sterile chiacchiericcio lui continua a lavorare sul campo portando a casa tre punti d’oro.

