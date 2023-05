CONFERENZA SARRI: “Marcos Antonio è quello di oggi. Le parole di Tare? Io penso con la mia testa”. E sugli infortunati…

La Lazio batte 2-0 il Sassuolo e rialza la testa dopo le ultime due sconfitte. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha commentato il successo dell’Olimpico: “Queste gestioni di gara non mi piacciono, preferivo continuare come all’inizio, quando avevamo la possibilità di chiudere la partita. Il Sassuolo sta facendo bene, ha fatto un importante girone di ritorno. In un momento così importante va bene prendere punti, ora vediamo se riusciamo a far durare l’intensità dei primi minuti.

Marcos Antonio? E’ cresciuto sicuramente ed è quello visto oggi; quando la squadra ha la partita in mano e riesce a palleggiare, lui sa fare bene; sono contento di quello che ha fatto, in questo ultimo mese ha lavorato bene in allenamento. Spero di recuperarlo per sabato, ma penso di sì perché è uscito per i crampi.

La scelta sul gol annullato? Non l’ho capita, così come non ho compreso il fatto di non andare al check per un fallo di mano.

Felipe Anderson? Stasera ha fatto bene in entrambi i ruoli; ha delle grandi qualità e sono contento che sia riuscito a segnare più spesso.

Casale e Patric possono anche giocare insieme e lo hanno dimostrato anche stasera.

Le parole di Tare? Come ho sempre detto, io ho una testa e penso con la mia, non mi interessa altro.

Per quanto riguarda Immobile gli stiamo facendo fare dei spezzoni per farlo tornare in condizione. Portarlo alla fatica estrema ora, non gli avrebbe bene e spero ci regali un grand finale di stagione; che si arrabbi quando esce è normale. Cataldi ha un ematoma importanti, fino a ieri non riusciva ad andare in appoggio, la vedo dura per sabato. Vecino dice di essersi fermato al primo segnale che ha ricevuto, domani vediamo se si è stoppato in tempo”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: