Empoli-Bologna, primo gol stagionale per Akpa Akpro

Questa sera si chiude la trentatreesima giornata di Serie A. Uno dei due match in programma era quello tra Empoli e Bologna, con i padroni di casa in cerca di punti in chiave salvezza. Il punteggio al termine del primo tempo è 2-0 proprio in favore dell’Empoli, con il gol del raddoppio firmato dal centrocampista di proprietà biancoceleste Jean-Daniel Akpa Akpro, che ha messo a referto il suo primo gol stagionale.

