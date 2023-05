Il Messaggero | Lazio-Sassuolo, il chiarimento di Immobile dopo il cambio: “Arrabbiato con me stesso”

La Lazio torna finalmente a vincere dopo i due precedenti k.o. contro Torino ed Inter. Riparte la corsa Champions dei biancocelesti, che hanno superato per 2-0 il Sassuolo, grazie alle reti di Felipe Anderson e Basic.

Al 68′ del match, mister Sarri sostituisce Ciro Immobile per far entrare Pedro. L’attaccante biancoceleste, tornato al gol all’Olimpico, ha visto annullarsi la rete dell’1-0 per posizione di fuorigioco. Nel momento della sostituzione, ha sfogato la sua rabbia prendendo a pugni la panchina e, come riporta Il Messaggero, a match concluso, all’uscita dallo stadio, sarebbe arrivato il chiarimento sulla reazione del bomber laziale: “Ero arrabbiato con me stesso”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: