Lazio-Sassuolo, l’esultanza di Casale: “Continuiamo così per chiudere al meglio” – FOTO

Archiviata la vittoria interna contro il Sassuolo, la Lazio si appresta ad affrontare il Milan, nell’ultimo scontro diretto della stagione. In vista della sfida contro i rossoneri, in casa biancoceleste sono da valutare le condizioni di Danilo Cataldi, reduce dall’infortunio al polpaccio che lo ha costretto al cambio nel match Inter-Lazio dello scorso 30 aprile. Il centrocampista biancoceleste continua la fase di recupero e, proprio la Lazio, attraverso il profilo ufficiale Twitter della società, ha pubblicato un video dove viene ripreso Cataldi che continua a lavorare per tornare il prima possibile a disposizione. Il numero 32 biancoceleste viene ripreso mentre compie esercizi per far assorbire l’ematoma al polpaccio destro.

💙 @CataldiDanilo non si ferma

💪 Al lavoro per far assorbire l’ematoma al polpaccio destro#AvantiLazio 🦅 pic.twitter.com/9zfgXlnt42 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 4, 2023

