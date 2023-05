Lazio-Sassuolo, Sarri nel post: “Fortunatamente siamo rimasti lucidi, abbiamo gestito bene il finale”

Nel post partita di Lazio–Sassuolo, Manuel Lazzari ha parlato nella mixed zone. Queste le sue parole: “L’unico rammarico nei primi minuti è stata non chiuderla con il secondo gol, abbiamo sofferto perchè è una squadra già salva e libera mentalmente. Venivamo da due sconfitte e non era scontato questo risultato: sono convinto che questi tre punti siano fondamentali in ottica Champions. Nel secondo tempo abbiamo avuto meno energie, ma quest’anno sappiamo essere più compatti non subendo gol. Sul primo gol avevamo esultato e poi lo hanno annullato, ma siamo riusciti a creare altre occasioni da gol da grande Lazio. Nel secondo tempo siamo riusciti a tenere la loro pressione. Mancano cinque partite alla fine e non c’è nulla di scontato. Adesso andiamo a Milano e cercheremo di recuperare questi due giorni per arrivare al meglio. Immobile voleva dare tutto fino all’ultimo minuto. Sono sicuro che tornerà al gol”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: