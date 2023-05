PRIMAVERA 2 | Lazio-Cosenza, la designazione arbitrale

ROMA – Turno infrasettimanale tutt’altro che interlocutorio nella lotta per la qualificazione in Champions, in attesa di un weekend decisivo in cui si affronteranno le squadre tra il secondo e settimo posto. Grazie al 2-0 ottenuto contro il Sassuolo, la Lazio torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, mantenendo la seconda piazza, posizione che permette ai biancocelesti di vedere vicino il ritorno in Champions League, offerto a 1,15 sia su Sisal che su Planetwin365, seguito in quota dall’Inter, alla terza vittoria consecutiva e offerta a 1,55. Balzo in avanti anche per gli altri nerazzurri dell’Atalanta, anche loro vincenti da tre giornate, il cui piazzamento nella top-4 è sceso a 2,75, ma sempre in ritardo su Milan e Roma, fermate sul pari mercoledì sera rispettivamente dalla Cremonese e dal Monza, proposte in Champions League a 1,78 e 2,25 volte la posta.

