Sarri raggiunge le 150 vittorie in Serie A

Toma Basic ha parlato nella mixed zone dopo la partita tra Lazio e Sassuolo. Queste le sue parole: “Sono contento del gol perchè è una vittoria molto importante: abbiamo mostrato un buon calcio. Dovremo affrontare il Milan e dimostrare altro e spero che potremo ottenere altri tre punti. Abbiamo dimostrato che possiamo aiutare dalla panchina tutti i titolari in difficoltà. L’importante è crescere ancora di più. Questo primo gol spero che sia l’inizio di un buon periodo per me. Cosa mi è mancato finora? Non lo so, sono qua e voglio dare tutto per la squadra. Questa vittoria è importante per la corsa alla Champions”.

