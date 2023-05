CdS | Ciro aspetta il gol e il chiarimento

Come riportato da Il Messaggero, in caso di qualificazione Champions entrerebbero 50 milioni di euro nelle casse della Lazio.

Oltre all’attacco dove prende quota l’ipotesi Gimenez, bisognerebbe pensare anche al centrocampo: Milinkovic non intende rinnovare e va piazzato a giugno. Lotito pretende 40 milioni ma mancano le offerte promesse da Arsenal, Newcastle o altre squadre dall’estero. Solo la Juve è tornata a farsi sotto per il serbo: i bianconeri giocano a ribasso e offrono al massimo 25 milioni per il Sergente in scadenza nel 2024.

Si potrebbe ottenere uno sconto importante (sui 12 milioni) per il riscatto di Luca Pellegrini, inserire Rovella che tanto piace a Sarri, ma il presidente al momento non si siede a nessun tavolo. Bisogna però fare in fretta per trovare un degno sostituto: Zielinski è in trattativa col Napoli per il rinnovo, Loftus-Cheek è stato risondato. Frattesi ha confermato mercoledì che verrebbe alla Lazio, ma sono utopia i 35 milioni richiesti dal Sassuolo.

