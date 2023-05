CorSera | Sarri ha fatto 150. Un record di velocità diviso con Herrera

Come riportato dal Corriere dello Sport, all’ingresso certo della Lazio tra le prime quattro oggi mancano per l’aritmetica 9 punti nel caso in cui Atalanta, Milan e Roma vincessero le ultime cinque partite e chiudessero a quota 73, ma alla squadra biancoceleste basterà non perdere domani a San Siro con i rossoneri o anche l’X2 in Atalanta-Juve e Roma-Inter per modificare i conti e abbassare la soglia Champions.

Lotito chiederà di inseguire e difendere il secondo posto per garantirsi l’accesso alla Final Four di Supercoppa in Arabia Saudita (gennaio 2024). Il presidente biancoceleste attende la qualificazione per dare il via alla programmazione e fare chiarezza sul futuro. Sarri aspetta l’incontro che gli permetterà di pianificare un altro mercato delicatissimo con l’idea di sviluppare il lavoro appena avviato.

